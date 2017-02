Bunsold Middle School Honor Roll

Eighth grade

All A’s

Abrams, Tess Alaina; Armstrong, Michael Paul; Au, Christian Michael; Badhwar, Maya Sofia; Barbiero, Katrina Marie; Bates, Hannah Renee; Bates, James Ethan; Beverlin, Michael Patrick; Boger, Elena Kay; Boger, Emma Dawn; Brown, Evan Perry; Buchheit, Spencer Patrick; Burghardt, Sadie Piper; Burnham, Taylor Madison; Button, Amber Alexis; Chapman, Madison Catherine; Collier, Ally Nicole; Conrad, Eliana Grace; Cowan, Stephen Thomas; Cromwell, Kendall Morgan; Cruz Rager, Troy Alexander; Cunningham, Auston Douglas; Cunningham, Bryan Beacher; DeHoff, Justin Michael; DeLauter, Kaitlyn Elizabeth; Duke, Kindall Rae; Dumbauld, Adam Marcus; Dunn, Ashley Nicole; Duquet, Erica Lynn; Dye, Kelsey Marie; Fairman, Jack Thomas; Fredrickson, Zachary James; Frendberg, Mark Donald; Frost, Carolyn Ann; Gognat, Madelyn Shea; Grawe, Morgan Ann; Greve, Alexis Elizabeth; Grim, Hannah Elizabeth; Hall, Shayla Jane; Hein, Dustin Timothy; Johantges, Aidan Christopher; Kane, Carson Snowden; Karnes, Riley Thomas; Kempton, Mackensey Ann; Kessler, Maria Christine; Knowles, Emma Cathryn; Kramer, Carly Lauren; Krueger, Katherine Louise; Kruse, Gracie Mildred; Lee, Kassidy Marie; Lendon, Gavin Stone; Lendon, Patrick Ryan; Lewis, Christian Ian McKinley; Lewis, Delainey Grace; Luther, Henry Milton; Mason, Eva Nicole; Melish, Megan Marie; Moser, Stella Elizabeth; Natividad, Donovin Miguel; Nichols, Ryan Christopher; Patnaik, Swaraj; Patterson, Andrew James; Peterson, Sarah Eliza; Posani, Marissa Joy; Prohaska, Alden Edward; Racer, Mason Joseph; Rice, Clayton Andrew; Richardson, Sean Christopher; Riddle, Macey Makay; Schaber, Alexander Robert; Schalip, Joseph David Anthony; Schmutz, Ashton Michael; Short, Alyssa Norma Katherine; Sloan, Madison Lynn; Smith, Hailey Nichole; Smith, Larissa Anne; Smith, Mae Rose; Sprague, Nathan Jeffrey; Steward, Mariah Ann; Storr, Trey Andrew; Thomas, Kayla A’Jne; Traucht, Kiersten Nicole; Trudeau, Lorraine Nichole; Vollrath, Megan Elaine; Wade, Bailey Tyler; Ward, Savannah Camille; Weigand, Ronald Jacob; Weller, Lucy Grace; Welsh, Abigail Leighty; Wheeler, Wyatt Matthew; White, Chandler Pride Levi; Whited, Jacob Walter; Wilcox, Jenna Camille; Withrow, Emma Breanne; Young, Jalynn Nicole; Zurcher, Jazmyn Amarie.

Distinction

Barlow, Ryan Michael; Bautsch, Avery Lauren; Bosley, Arielle Kristian; Buchheit, Austin Nathaniel; Busch, Madelynn Elayna; Carter, Kamden Mae; Christian, Jack Thomas; Codner, Alyssa Beth; Collier, Destinee Jade; Cossette, Gavin Louis; Crane, Jillian Marie; Crilow, Kaitlin Rose; Cruikshank, Caleb Andrew; Dilsaver, Caleb Ira; Duff, Dylan Alexander; Duquet, Garret Joseph; Dutter, Jacob Thomas; Ellerbrock, Kendal Nicole; Flanagan, Megan Rae; Fulkerson, Caden Matthew; Gaetano, Dominic Robert; Graves, Tinley McKay; Hammersmith, Noah Robert; Harper, Luke Elijah; Harrison, Tyler Nicklos; Hayes, Jackson Daniel; Hothem, Shane Gregory; Hughes, Michael Kristian; Huntsman, Rachael Ann; Kasper, Kyla Munoz; Keber, Delaney Crimson; Kern, Ryan David; Kerns, Colby Daniel; Lindsey, Nicholas Charles; Lowry, Jesse Michael; Madsen, Emily Grace; Marcum, Molly Rae; Martindale, Olivia Rae; McConaha, Liam Tomas; McKillen, Jennifer Faith; McSwords, Logan Joseph; Metzger, David Anthony; Miller-Brown, Max Jefferson; Mullins, Ethan John; Neer, Logan Thomas; Oliverio, Evan Nathaniel; Organ, Amanda Marie; Paliga, Zachary Allen; Patrick, Nathan Connor; Provich, Maxwell Evans; Reed, Sarah Eliana; Rogers, Camden Brady; Roush, Remini Elena; Rychlik, Brynn Marie; Sagraves, Audrey Rene; Sanderson, Carter Todd; Scheiderer, Hannah Rylie; Seely, Madison Nicole; Segner, Kylee Jae; Shaw, Ethan David; Shelton, Hannah Sarah Elizabeth; Shick, Brandon Michael; Slattery, Eva Morgaine; Snodgrass, Daniel James; Snyder, Jagger Lee James; Spitznagel, Matthew Ryan William; Stangle, Kaydalyn Dawn; Stevenson, Brandon Joseph; Stromp, Caetlyn Whitney; Stuebs, Parker Hudson; Sutter, Cameron Jacob; Thallman, Emily Estella; Thomas, Jacob Michael Liang-Yu; Thornton, John Connor; Tornberg, Kaleb Griffin; Trenary, Andrew Jason; Vanover, Macey Alexandria; Walk, Ethan Edward; Walker, Ashley Elizabeth; Walls, Karis Hope; White, Jadyn Isabelle; White, Madeleine Dee; Williams, Alexa Jill; Wilson, Maria Kay; Zoppa, Sarah Michelle

Merit

Allegree, Ethan Trey; Allen, Anthony Jacob; Andrews, Madison Virginia; Andrick, Connor Maxwell; Anliker, Jacob Benjamin; Arevalo, Adriana Mo’Nae; Austin, Valentino LaRue; Ball, Hayden Michael; Balsiger, Nathan Allen; Bartley, Brooklyn Alexis Ann; Clay, Caden Joseph; Cogossi, Michael Allen; Colopy, Madelynn Paige; Cook, Hanah Nicole; Cross, Foster James; Cummings, Jordan Scott; Dripps, Julian Thomas; Gaines, Brady Calvin; Geer, Joshua Anderson; Graham, Brayden Alan; Griggs, Megan Elizabeth; Grose, Carl Jacob; Grubbs, Samuel Emerson; Guy, Drew Alexander; Hall, Jason Logan; Hamilton, Clark Edward; Harding, Jocelyn Faith; Heard, Lincoln Alexander; Hoffman, Andrew Charles; Holden, Nathan Lawrence; Holland, Jacob Alan; Howells, Greyson Robert; Hull, Elijah Gregory; Imbrogno, Emily Grace; Kessler, Nicholas Andrew; Kidd, Sophia Natalie Margaret; Kirby, Haley Nicole; Lambert, Aidan James; Lanning, Tyler Joseph; Lewis, Taylor Michelle; Loftus, Anthony James; Longbrake, Kye Alexander; Magill, Kaylee Renea; Marsh, Justin David; Marshall, Grant Cotter; McCullough, Caelan Morgan; McGinnis, Braeden Marshall; McIntosh, Nicholas Alexander; Meyers, Carissa Eileen; Murowsky, Jillien Avery; Newland, Caleb Lawrence; Nicholson, William Tanner; Norris, Danny Lee; Oribello, Mia Cara; Pawar, Diksha Umesh; Perley, Tara Brooklyn; Perry, Megan Jane; Pete, Ian Michael; Roubanes, Katherine Grace; Shoemaker, Samantha Elaine; Smith, Adison Page; Smith, Aubrey; Smith, Gunner Maxwell; Snow, Elena Anastasia; Spooner, Liana Marie; Tanner, Collin Patrick; Taylor, Garrett Matthew; Thompson, Nathan John; Weaver, Cole Edward; Webb, Dustin Hunter; Wellman, Joseph Eugene; Wolfe, Anthoney David; Young, Cole Dean; Young, Taylor Monet; Young, Zachary William.

Seventh grade

All A’s

Allen, Chase Michael; Ameiche, Danny; Anderson, Allie Catherine; Beeching, Alyssa Reilly; Beswick, Isis Nicole; Bickerstaff, Benjamin David; Boltz, Madison Louise; Boston, Brian Dillon; Branstiter, Lydia Helen; Brown, Liliana Dina-Marie; Brown, Madison Riley; Caltrider, Luke Daniel; Carter, Laurel Olivia; Chandler, Riley Keaton; Combs, Emma Mae; Connolly, Carly Jean; Cordell, Cory Thomas; Cox, Kaitlynn Elizabeth; Coy, Anthony Michael; Crouso, Aidan James; Cruikshank, Cody Alan; Czarnecki, Makala Renee; Davis, Jesse Elias; Dearwester, Aubrey Mae; Deel, Margaret Marie; DeLauter, Dylan Andrew; Doren, Dawson Wayne; Drumm, Kassandra Marie; Fluharty, Madison Dawn; Fuson, Jalyne Kay; Golla, Jack Stewart; Gossett, Carys Reece; Griffith, Abigayle Kay; Haskell, William Walker; Heap, James Alan; Hemker, Abigail Lucille; Hendel, Hayley Lynn; Hill, Caitlee Nichole; Hobbs, Ty Parker; Hogan, Hanna Marie; Hogan, Kaden Richard; Hosko, Andrea Marie; Ingle, Peyton Madeline; Irving, Madeline Marie; Kaifas, Grant Steven; Kinn, Breanna Marie; Knox-Griffith, Rodney Aidan; Kuzma, Jack Bryan; Lashley, Mary Julia Yanran; Laurenson, Wesley Scott; Lawless, Dorin Michael; Legron, Kaden Alan; Lim, Joshua Michael; Macey, Cole Christopher; Mackey, Camryn Rose; Markert, Jacob Clayton; Mason, Ashley Lynn; McKinney, Meghan Myles; Melms, Joshua Jostein; Minor, Ryan Scott; Monnin, Zachery Ryan; Montgomery, Andrew Joel; Mulligan, Keegan James; Mulligan, Kieran Patrick; Myers, Emma Lyla; Nielsen, Richard Grant; Nuspl, Ellie Ann; Parsons, Kennedy Rae; Patterson, Julia Grace; Powers, Tanner Thomas; Rasor, Isabel Grace; Rigel, Griffin Deane; Rios, Fernando Hueman; Rizo, Megan Kirsten; Roberts, Skylynn Rayne; Rodriguez, Nicole; Rohrs, Gavin Christopher; Sathiaprakash, Nisha; Skaggs, Lilyanne Marie; Slabaugh, Renee Lynn; Smith, Cameron Leigh; Snyder, Carly Mae; Sparks, Briannah Rachel; Spurgeon, Ethan David; Stauffer, Adalie Raine; Strahm, Alyssa Grace; Sundquist, Madison Abigail; Swinehart, Meghan Nicole; Tanner, Taylor Ann Nicole; Taracko, Sophia Marie; Thomas, Bryce David; Tornberg, Zoey Marie; Van Dyke, Cassady; Villaluna, Kaithlyn Dawn; Voegele, Hannah Grace; Warner, Olivia Grace; Weller, Ella Mae; Widmer, Brooke Marie; Williams, Abigail Marie; Wilms, Alissa Joy; Witt, Lincoln Manfred; Woods, Kylie Michelle; Young, Brielle Paige; Zamarelli, Tylor Lynne.

Distinction

Adkins, Courtney Shea; Alexander, Joel Thomas; Allard, Bryson Hunter; Armstrong, Molly Virginia; Austin, Jayden Lee; Bates, Halle Rebekka; Bayliss, Kameron Andruw; Bentz, Andrew Robert; Bentz, Austin James; Boggs, Alexis Makenzie; Boomstra, Jared Derek; Brown, Kayla Nicole; Burns, Haley Elizabeth; Cantrell, Hayden Riley; Chatt, Blake Wilson; Coe, Sophie Rebecca; Cooper, Mackenzie Gina; Cupp, Ashlyn Elizabeth; Daugherty, Aaron Richard; Delgado, Isabella Elizabeth; Diggs, Trinity Amya; Durand, John Lawrence; Edwards, Connor Alexander; Edwards, Jacob Charles; Eley, Joseph Earl; Esparza, Ricardo; Franco, Marina Keiko; Gardner, Jillian Elizabeth; Gordon, Chloe Olivia; Hansen, Ella Amelia; Haskell, Evan Taylor; Henson, Braiden Jesse; Hicks, Riley Grace; Holle, Logan Pauline; Ingle, Emma Richelle; Johnston, Thomas Gordon; Jolliff, Allen Michael; Kennard, Logan Analeise; Kennedy, Lillian Shea; Kinney, Rowan Trupp; Koren, Chloe Nicole; LaWarre, Arley Loure; Leiter-Griffith, Wyatt Jacob; Lybarger, Matthew Oliver; Lyon, Irelyn M; Marinelli, Ciara Corrine; Menge, Emma Eileen; O’Shelski, Krista Alayne; Painter, Braeden Joseph; Palermo, Cooper Beck; Patton, Leanna Michelle LMerie; Reverendo, Dylan Andrew; Riggsby, Joseph Michael; Riley, Parker Evan; Robles, Elizabeth Ashley; Ropp, Ashton David; Sagraves, Sidney Marie; Schueler, Joshua Dean; Seagraves, Shay Danyle; Segner, Emily Reagan; Segner, Jackson Ryan; Seiltz, Andrew William; Sherwood, Colin Nicholas; Shultz, Sean Thomasl; Sloboda, Lauren Clare; Smith, Jillian Morgan; Sterin, Maria Katrina; Swart, Emma Renee; Talgotra, Mohit; Tarango, Maria Del Carmen; Teodoro, Jayden Edward; Tocci, Isaac Anthony; Ullmer, Anna Christine; Vititoe, William Henry; Walker, Dylan Thomas; Wall, Adam John; Warden, Willem Thomas; Weinbrecht, Cory Dean; Weinbrecht, Sara Beth; Wellman, Alexandra Ann; Williams, Brenna Elisabeth; Wirtz, Landon Joseph; Zwiezinski, Jack Dominic;

Merit

Albanese, Isabella Reese; Alhamarshah, Laila Naudia; Backus, Danykha Nicole; Baker, Gavin S; Bates, Bethany Ann; Burner, London Lee; Carnes, Elizabeth Carlita; Carter, Evelyn Jade; Collins, Liberty Grace; Feisel, Isabella Marie; Fessler, Hayden Scott; Flanagan, Jack Hirota; Focht, Kade Edward; Fulkerson, Ashton David; Galloway, Daniel Ellis; Green, Sawyer Giles; Haggy, Owen Michael Joseph; Hakola, Margaret Renee; Hardy, Drew Austin; Hull, Matthew Dennis; Johnson, Caitlin Jean; Kovinchick, Brendon Joseph; Lambert, Ethan Bradley; Lemaster, Hunter James; Michalak, Brionna Jolie; Miller, Riley Hayden; Moceri, Kayla Rayne; Noe, Joshua Kye; Peck, Jeremiah Michael; Powers, Gabe Joseph; Quick, Mason Kenneth; Ross, Olivia May; Segner, Oren Paul; Sherick, Riley Raelene; Shock, Jenna Michelle; Shroyer, Maxwell Theodore; Smith, Jordan Duane; Smith, Lydia Carrington; Stiltner, Hunter Austin; Thacker, Amanda Shai; Thoma, Allie Renee; Thompson, Morgan Olivia; Tigner, Rylie Kyle; Tompkins, Christopher Alan; Turner, Gabrielle Lynn; Welch, Briar Thomas; Will, Shaun Erryl; Wilsey, Emma Elizabeth; Wine, Daniel Gauge; Wolfe, Josephine Ann; Zimmerman, Lauren Nicole.

